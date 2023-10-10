خلدون الشريف للـLBCI: اسرائيل تعرضت لضربة غير مسبوقة وأفق أي حرب هو التفاوض

رأى السياسي د. خلدون الشريف أن اسرائيل تعرضت لضربة غير مسبوقة، وهذه الضربة تؤدي بها الى تصعيد توترها الى أقصى الدرجات.



وقال في حديث للـLBCI: "أفق أي حرب في أي مكان العالم هو التفاوض، والتفاوض لديه أدوات وهي الأسرى والوضع الأمن والإنساني والتدخل العربي".