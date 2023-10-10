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خلدون الشريف للـLBCI: اسرائيل تعرضت لضربة غير مسبوقة وأفق أي حرب هو التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-10 | 13:28
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خلدون الشريف للـLBCI: اسرائيل تعرضت لضربة غير مسبوقة وأفق أي حرب هو التفاوض
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خلدون الشريف للـLBCI: اسرائيل تعرضت لضربة غير مسبوقة وأفق أي حرب هو التفاوض
رأى السياسي د. خلدون الشريف أن اسرائيل تعرضت لضربة غير مسبوقة، وهذه الضربة تؤدي بها الى تصعيد توترها الى أقصى الدرجات.
وقال في حديث للـLBCI: "أفق أي حرب في أي مكان العالم هو التفاوض، والتفاوض لديه أدوات وهي الأسرى والوضع الأمن والإنساني والتدخل العربي".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
خلدون الشريف
اسرائيل
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