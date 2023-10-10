ماذا يقول جنبلاط اليوم عن " طوفان الاقصى".. وللحزب: " أنصحه بأن لا يُستدرج"

اعلن رئيس الجزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ، انه نصح الحزب بأن لا يُستدرج، قائلا: "أجدد هذه الرسالة لانه سهل جدا ان يبدأ المرء بالحرب، وصعب جدا ان يعرف كيف تنتهي".



واضاف: "نقف الى جانب الشعب الجنوبي والى كل من يتعرض للاعتداء من قبل اسرائيل".