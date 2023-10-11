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حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
الكاتب:
بسّام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-11 | 14:33
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حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
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حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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