ماذا يعني الاتصال السعودي - الايراني..وماذا يحمل معه عبد اللهيان الى المنطقة؟

أكّد الدكتور حكم أمهز انّ الاتصال بين ولي العهد السعوديّ الامير محمد بن سلمان والرئيس الايرانيّ ابراهيم رئيسي هو الاول بينهما.وأوضح إلى أنّ هذا الاتصال درس أمورًا عديدة على رأسها موضوع غزة، مشيرًا إلى أنّ عبد اللهيان ياتي في اطار استكمال عملية التنسيق.