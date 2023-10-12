لماذا يضبط الجيش اللبناني منصات الصواريخ دائما في سهل القليلة؟

أعلنت قيادة الجيش في بيان أمس، أنه بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على المنصة التي أطلِق منها عدد من الصواريخ، وكانت تحمل صاروخًا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه.



فلماذا يضبط الجيش اللبناني منصات الصواريخ دائما في سهل القليلة؟