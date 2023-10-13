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سلسلة لقاءات لعبد اللهيان... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-13 | 06:48
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سلسلة لقاءات لعبد اللهيان... ماذا في التفاصيل؟
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سلسلة لقاءات لعبد اللهيان... ماذا في التفاصيل؟
سلسلة لقاءات لعبد اللهيان... ماذا في التفاصيل؟
بعد العراق، حط وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في لبنان حيث أجرى سلسلة لقاءات أبرزها مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
ماذا في التفاصيل؟
*
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