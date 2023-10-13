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تظاهرات في لبنان تضامنًا مع فلسطين... إليكم المزيد من التفاصيل

تظاهرات في لبنان تضامنًا مع فلسطين... إليكم المزيد من التفاصيل

أقيمت تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية تضامنًا مع فلسطين، وذلك بعد صلاة الجمعة.



وتركزت الكلمات على دعم المقاومة في الأراضي المحتلة.



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