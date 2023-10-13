المصور الصحافي عصام عبد الله شهيد الصحافة اللبنانية في علما الشعب..

شهيد كل لبنان وليس فقط شهيد الصحافة اللبنانية هو الزميل المصور الصحفي عصام عبد الله .



ابن بلدة الخيام الجنوبية، يعمل منتجا ومصورا في رويترز، غطى الكثير من الحروب والكوارث الطبيعية. وكان من بين الصحافيين الذين غطوا الاحداث الساخنة في لبنان، ومن الذين تعرضوا للعنف أثناء قيامه بعمله.

وقد اعلنت رويترز في بيان لها عن مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله في قصف اسرائيلي استهدف الصحافيين في جنوب لبنان.