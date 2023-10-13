الصحافة اللبنانية تدفع دمًا ثمنًا لتغطيتها أحداث علما الشعب اليوم..



ايلي برخيا، senior كاميرامان، وهو يعمل حاليا في قناة الجزيرة وعمل لسنوات في شركة ايزول. غطى الكثير من الحروب في لبنان وحرب اوكرانيا الاخيرة وقد اصيب اليوم في الاستهداف الاسرائيلي للطواقم الاعلامية.

كارمن جوخدار مراسلة قناة الجزيرة منذ سنوات، عملت قبل ذلك في شبكة فرانس 24 وهي تحمل الماجسيتير في الإعلام من الجامعة اللبنانية، غطّت الكثير من المعارك والإشتباكات في لبنان وأوكرانيا وأصيبت بجروح في القصف الإسرائيلي مساء اليوم.