قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله في محيط مزارع شبعا... ماذا في التفاصيل؟

سُمعت أصوات مدفعية، عند الساعة الثالثة والربع، من محيط مِنطقة كفرشوبا ومزارع شبعا.



وتبيّن أنّها ناجمة عن صواريخ أطلقت من مراكز تابعة لحزب الله، ليتبعها رد إسرائيليّ على مناطق مفتوحة، من الأراضي اللبنانية.