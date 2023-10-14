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تفاصيل قرار بدء الهجوم البري الاسرائيلي على قطاع غزة

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-14 | 13:49
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تفاصيل قرار بدء الهجوم البري الاسرائيلي على قطاع غزة
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تفاصيل قرار بدء الهجوم البري الاسرائيلي على قطاع غزة

 
 
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