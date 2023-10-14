جبهة الجنوب إشتعلت عصر اليوم... استشهاد زوجَين في شبعا بالقصف الإسرائيلي

شهيدان جديدان سقطا جنوباً ، وتحديداً في بلدة شبعا، هما خليل أسعد علي، وزوجته رباد حسين العاكوم، بعدما إستهدف قصف إسرائيلي منزلهما بشكل مباشر.وقد أدى القصف الذي طال أحياء شعب القلب والحي الوسطاني وحي كرم ناصر في البلدة، الى وقوع عدد من الجرحى، فضلاً عن أضرار مادية طالت الممتلكات. وحاولت فرق الصليب الأحمر على مدى ساعات الوصول الى مكان سقوط الضحيتين, لكن القصف الإسرائيلي حال دون ذلك، قبل أن تتمكن من نقل جثتيهما الى مستشفى مرجعيون الحكومي.وسبق القصفَ قيام مجموعات ‏من حزب الله بمهاجمة مواقع عسكرية تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا، وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة، وزبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون، وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة، وفق بيان للحزب.ورد الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة المزارع وشبعا وكفرشوبا.