التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟

عادت الأمور إلى طبيعتها، في الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، بعدما طالت الاشتباكات اليونيفيل.

وقامت اليونيفيل بالتحقيقات اللازمة لكشف الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أصاب مقرًّا لها.