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التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-15 | 14:00
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التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
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التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟

عادت الأمور إلى طبيعتها، في الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، بعدما طالت الاشتباكات اليونيفيل.
وقامت اليونيفيل بالتحقيقات اللازمة لكشف الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أصاب مقرًّا لها.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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