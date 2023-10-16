الـLBCI موجودة عند أقرب نقطة تجمع في العريش عند حدود معبر رفح... كيف تبدو الصورة؟

بعدَما كان من المتوقع أن يَفتح معبر رفح عند الساعة التاسعة صباحًا لمغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مِصر ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لا يزال مغلقًا حتى الآن.



الـLBCI موجودة عند أقرب نقطة تجمع في العريش عند حدود معبر رفح... التفاصيل في الفيديو اعلاه