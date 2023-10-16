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الـLBCI موجودة عند أقرب نقطة تجمع في العريش عند حدود معبر رفح... كيف تبدو الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-16 | 06:28
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الـLBCI موجودة عند أقرب نقطة تجمع في العريش عند حدود معبر رفح... كيف تبدو الصورة؟
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الـLBCI موجودة عند أقرب نقطة تجمع في العريش عند حدود معبر رفح... كيف تبدو الصورة؟
بعدَما كان من المتوقع أن يَفتح معبر رفح عند الساعة التاسعة صباحًا لمغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مِصر ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لا يزال مغلقًا حتى الآن.
الـLBCI موجودة عند أقرب نقطة تجمع في العريش عند حدود معبر رفح... التفاصيل في الفيديو اعلاه
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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