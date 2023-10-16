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المتحدث الاقليمي بإسم الخارجية الاميركية للـLBCI: سنوفّر للإسرائيليين كل امكانية للدفاع عن النفس

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-16 | 13:49
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المتحدث الاقليمي بإسم الخارجية الاميركية للـLBCI: سنوفّر للإسرائيليين كل امكانية للدفاع عن النفس
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المتحدث الاقليمي بإسم الخارجية الاميركية للـLBCI: سنوفّر للإسرائيليين كل امكانية للدفاع عن النفس

أكد المتحدث الاقليمي بإسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ أن الولايات المتحدة تركّز على الوضع الإنساني في قطاع غزة ولذلك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان يريد العودة الى اسرائيل ويشدد على النقطة المهمة حول أهمية أن يكون الرد الفعل الاسرائيلي مناسبا ويتجنب أي ضرر أكثر للمدنيين في غزة.

وقال في حديث للـLBCI: "لدينا قلق شديد من أي محاولة لحزب الله أو ايران لاستغلال الوضع وتوسيع الصراع". وأضاف: "سنوفّر للإسرائيليين كل امكانية للدفاع عن النفس. ونحن نعتبر حزب الله مجموعة ارهابية، ونحن سنأخذ كل الإجراءات لحماية أنفسانا وحماية حلفائها في المنطقة".
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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