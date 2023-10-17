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كم هو عدد الاسرى لدى حماس؟ ٢٠٠ او أكثر؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-17 | 13:35
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كم هو عدد الاسرى لدى حماس؟ ٢٠٠ او أكثر؟
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كم هو عدد الاسرى لدى حماس؟ ٢٠٠ او أكثر؟

 
 
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