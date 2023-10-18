الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المستشفى الذي أبكى العالم!
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-18 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
المستشفى الذي أبكى العالم!
0
min
المستشفى الذي أبكى العالم!
المستشفى الذي أبكى العالم!ً
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
مستشفى المعمداني
غزة
اسرائيل
التالي
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2023
القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:54
أ.ف.ب نقلا عن المرصد السوري: غارة إسرائيلية على موقع لقوات النظام في جنوب سوريا
آخر الأخبار
17:54
أ.ف.ب نقلا عن المرصد السوري: غارة إسرائيلية على موقع لقوات النظام في جنوب سوريا
0
آخر الأخبار
17:52
رئيس الوزراء البريطاني يبدأ الخميس جولة تشمل إسرائيل والمنطقة
آخر الأخبار
17:52
رئيس الوزراء البريطاني يبدأ الخميس جولة تشمل إسرائيل والمنطقة
0
آخر الأخبار
17:38
الجزيرة: طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على منطقة مفتوحة في محيط كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان
آخر الأخبار
17:38
الجزيرة: طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على منطقة مفتوحة في محيط كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
17:37
الجيش الإسرائيلي: نقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
آخر الأخبار
17:37
الجيش الإسرائيلي: نقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الشعر أدب يتراوح بين الحلم والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الشعر أدب يتراوح بين الحلم والحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل هدأ القصف الإسرائيلي في الجنوب؟ وما هي المناطق التي طالها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل هدأ القصف الإسرائيلي في الجنوب؟ وما هي المناطق التي طالها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
13:10
بلقطات جريئة... جينيفير لوبيز تسوّق لمجموعة ملابس داخلية مثيرة من تصميمها! (صور)
موضة وجمال
13:10
بلقطات جريئة... جينيفير لوبيز تسوّق لمجموعة ملابس داخلية مثيرة من تصميمها! (صور)
0
فنّ
2023-06-29
كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)
فنّ
2023-06-29
كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)
0
فنّ
01:56
أصالة مصدومة.. ورسالتها للشعب الفلسطيني: ستفرج!
فنّ
01:56
أصالة مصدومة.. ورسالتها للشعب الفلسطيني: ستفرج!
0
أخبار دولية
2023-10-15
قمة إقليمية ودولية عن "القضية الفلسطينية"
أخبار دولية
2023-10-15
قمة إقليمية ودولية عن "القضية الفلسطينية"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:59
ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟
أخبار دولية
16:59
ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الشعر أدب يتراوح بين الحلم والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الشعر أدب يتراوح بين الحلم والحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل هدأ القصف الإسرائيلي في الجنوب؟ وما هي المناطق التي طالها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل هدأ القصف الإسرائيلي في الجنوب؟ وما هي المناطق التي طالها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من قلب برج البراجنة العين والقلب مع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من قلب برج البراجنة العين والقلب مع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مجزرة واحدة... والعالم يتحدث عن روايتين محتلفتين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مجزرة واحدة... والعالم يتحدث عن روايتين محتلفتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفيديوهات الاكثر تداولاً على السوشال ميديا بعد مجزرة المستشفى
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفيديوهات الاكثر تداولاً على السوشال ميديا بعد مجزرة المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اهالي قطاع غزة يلملمون جروحهم والناجون من مجزرة "المعمداني" يروون قصصهم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اهالي قطاع غزة يلملمون جروحهم والناجون من مجزرة "المعمداني" يروون قصصهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:26
السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر
أخبار لبنان
10:26
السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر
2
منوعات
09:10
تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!
منوعات
09:10
تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!
3
خبر عاجل
04:49
بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل
خبر عاجل
04:49
بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل
4
خبر عاجل
10:19
بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة
خبر عاجل
10:19
بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة
5
حال الطقس
01:11
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:11
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
خبر عاجل
01:25
الخارجية الأميركية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان
خبر عاجل
01:25
الخارجية الأميركية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان
7
آخر الأخبار
07:08
معلومات الـLBCI: فرق الصليب الأحمر نجحت بمؤازرة الجيش اللبناني في سحب ثلاث جثث من منطقة علما الشعب الحدودية كانوا قتلوا قبل أيام وتم نقل الجثث الى احدى مستسفيات المنطقة
آخر الأخبار
07:08
معلومات الـLBCI: فرق الصليب الأحمر نجحت بمؤازرة الجيش اللبناني في سحب ثلاث جثث من منطقة علما الشعب الحدودية كانوا قتلوا قبل أيام وتم نقل الجثث الى احدى مستسفيات المنطقة
8
خبر عاجل
23:37
المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب
خبر عاجل
23:37
المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More