الداخل الاسرائيلي يتخبط بين خيارين لكيفية خوض الحرب.. اليكم التفاصيل

اليكم التفاصيل



يتخبط الداخل الاسرائيلي بين خيارين لكيفية خوض الحرب، اصحاب النظرية الاولى يطالبون بالتريث في العملية البرية في حين اصحاب النظرية الثانية مع فتح الجبهات من غزة وصولاً الى الشمال اي على الحدود اللبنانية.



معنا عبر الهاتف الزميلة امال شحادة لتطلعنا على الوضع في الداخل الاسرائيلي.