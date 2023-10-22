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14 مستوطنة اخليت مجددا.. فما هي هذه المستوطنات وما هي مواقعها؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-22 | 13:21
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14 مستوطنة اخليت مجددا.. فما هي هذه المستوطنات وما هي مواقعها؟
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14 مستوطنة اخليت مجددا.. فما هي هذه المستوطنات وما هي مواقعها؟

14 مستوطنة اخليت مجددا.. فما هي هذه المستوطنات وما هي مواقعها؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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