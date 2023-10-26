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هدوء من الجانب اللبناني يقابله تعمد إسرائيلي لإشعال حرائق في خراج بلدات عدة... ماذا في التفاصيل؟

هدوء من الجانب اللبناني يقابله تعمد إسرائيلي لإشعال حرائق في خراج بلدات عدة... ماذا في التفاصيل؟

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