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جلسة عمومية في الأمم المتحدة كان في نيتها التصويت على قرار غير ملزم حول غزة... إليكم التفاصيل

جلسة عمومية في الأمم المتحدة كان في نيتها التصويت على قرار غير ملزم حول غزة... إليكم التفاصيل

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