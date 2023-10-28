الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-28 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله

أتى ذلك ردًا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل.

أكدَ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّه هاجم ليلا بنية تحتية لحزب الله في لبنان ردا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل.

وتستمر العمليات العسكرية حتى القضاء على حماس وإعادة المخطوفين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

اسرائيل

حزب الله

LBCI التالي
قطاع غزة "منقطع عن العالم"... ماذا في التفاصيل؟
في الجنوب.. الدفاع المدني يشارك في عمليات اطفاء حرائق ناتجة عن القصف الاسرائيلي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:24

"الخارجية": ندين النهج الاسرائيلي الهادف الى تحويل غزة الى مقبرة جماعية

LBCI
أمن وقضاء
11:22

اليونيفيل تعلن أن مقرها العام في جنوب لبنان أصيب بقذيفة

LBCI
أخبار دولية
11:13

ثلاثة قتلى وانقطاع واسع للتيار الكهربائي في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية

LBCI
آخر الأخبار
11:10

الجيش الاسرائيلي أطلق حتى الآن ٣٥ قذيفة في اتجاه خراج بلدة مروحين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

قطاع غزة "منقطع عن العالم"... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

في الجنوب.. الدفاع المدني يشارك في عمليات اطفاء حرائق ناتجة عن القصف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

انطلاقة جديدة لاوركسترا المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-26

الجيش الاسرائيلي يقوم بتمشيط محيط موقع عسكري خراج بلدتي عديسة مركبا محلة وادي هونين بالاسلحة الرشاشة المتوسطة من دون اي اصابات

LBCI
آخر الأخبار
05:50

معلومات للـLBCI: أكثر من 20 قذيفة حارقة يطلقها الإحتلال الإسرائيليّ على خراج اللبونة الناقورة في هذه الأثناء

LBCI
آخر الأخبار
13:41

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: توسيع عملياتنا البرية في غزة هذه الليلة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-25

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: 7000 مريض وجريح في مستشفيات القطاع يواجهون خطر الموت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

قطاع غزة "منقطع عن العالم"... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:14

الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
06:50

السيسي: مصر قوية جدًا ولا تُمسّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

في الجنوب.. الدفاع المدني يشارك في عمليات اطفاء حرائق ناتجة عن القصف الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
16:49

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن دعمها هدنة انسانية بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

انطلاقة جديدة لاوركسترا المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شبح الحرب المحتملة تحرك بقوة موضوع الفراغ في قيادة الجيش.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التكنولوجيا جزء أساسي من حروب اليوم والدرونز احدى وسائلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:55

تعميم مهم من المطار.. ماذا تضمن؟

LBCI
خبر عاجل
17:25

السفارة الأميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً

LBCI
خبر عاجل
03:56

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

LBCI
آخر الأخبار
13:41

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: توسيع عملياتنا البرية في غزة هذه الليلة

LBCI
خبر عاجل
16:08

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة

LBCI
منوعات
05:51

عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
12:19

الجزيرة: سلطات الاحتلال تقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
13:05

واشنطن تنصح اسرائيل: خوضوا معركة غزة البرية كما خيضت معركة الموصل وليس معركة الفلوجة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More