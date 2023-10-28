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إسرائيل.. هل اصبحت الصواريخ والمسيّرات قريبة منك؟
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-28 | 13:37
مشاهدات عالية
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إسرائيل.. هل اصبحت الصواريخ والمسيّرات قريبة منك؟
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إسرائيل.. هل اصبحت الصواريخ والمسيّرات قريبة منك؟
إسرائيل.. هل اصبحت الصواريخ والمسيّرات قريبة منك؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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