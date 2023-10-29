عملية تمشيط يتخللها رشقات وجولات لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في الجنوب

تبنّي المقاومة الإسلامة اللبنانية استهداف موقع لمسكاف عام

أوضح أحمد عبدالله مراسل الـLBCI أنّ الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية عاد إلى الهدود.



وأشار إلى أنّ النهار بدأ باستهداف موقع لمسكاف عام، في الموقع العبريّ، وتبنّي المقاومة الإسلامة اللبنانية لهذه العملية.



وردّ بعدئذ الجيش الإسرائيليّ بعملية تمشيط من موقع العباد.



وتخللت العملية رشقات، نحو جنوب بلدة العديسة ترافقها جولات طيران الاستطلاع الاسرائيليّ.