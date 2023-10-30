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أبناء غزة يُستهدفون في منازلهم وفي أماكن إيوائهم ونزوحهم.. ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟
الكاتب:
بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-30 | 14:33
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أبناء غزة يُستهدفون في منازلهم وفي أماكن إيوائهم ونزوحهم.. ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟
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أبناء غزة يُستهدفون في منازلهم وفي أماكن إيوائهم ونزوحهم.. ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟
ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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