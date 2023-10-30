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أبناء غزة يُستهدفون في منازلهم وفي أماكن إيوائهم ونزوحهم.. ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟

ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟

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