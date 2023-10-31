هل من خطوات عملية بعد لقاء الأمير خالد ومستشار الأمن القوميّ الأميركيّ؟

من واشنطن، من البيت الأبيض، تفاصيل عن لقاء الأمير خالد ومستشار الأمن القوميّ الأميركيّ.

انتشر الحديث، في البيت الأبيض، عن احتمال أن يكون هناك إجراءات موقّتة تشمل منظمات دولية لإقامة نوع من الحكم والإستقرار، في غزة.



ورأى الأميركيون أنّه لا يمكن لحركة "حماس" أن تحكم غزة ولا لإسرائيل.