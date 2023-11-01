جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان

عقدت جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.



وأكد وزير الإعلام زياد المكاري أن الإعتداءات الاسرائيلية في قطاع غزة وصمة عار على جبين الانسانية وتدمير لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية.



كما تحدث عدد من الوزراء عن تأثير الإشتباكات في الجنوب على أبرز القطاعات في لبنان.