اشتباكات عنيفة بين الجيش الاسرائيلي وحماس على الجبهات الشمالية لغزة.. ماذا في آخر التطورات؟

ارتفاع القتلى بسبب الاشتباكات العنيفة بين الجيش الإسرائيليّ ومقاتلي حركة "حماس"

أعلنت حكومة حركة "حماس" مقتل 195 شخصًا، في القصف الإسرائيليّ، على مخيم جباليا للاجئين.



وارتفع بذلك عدد الضحايا، في غزة، منذ بدء التصعيد إلى 9061 قتيلًا.



في غضون ذلك، تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيليّ ومقاتلي حركة "حماس" على مختلف الجبهات الشمالية لغزة, فماذا في آخر التطورات الميدانية؟