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الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟

الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟

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