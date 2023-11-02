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الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل

الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل

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