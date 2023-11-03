ترقّب لكلمة نصرالله... وهكذا بدا مشهد الجنوب

يترقب لبنان والمنطقة كلمة الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

كان قد سبق كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله تصعيدٌ مسائيّ على الحدود الجنوبية.



واستهداف فيه حزب الله 19 مركزًا إسرائيليًا وردّ إسرائيليّ أدى إلى سقوط عدد من الشهداء للحزب.



فماذا في التفاصيل؟