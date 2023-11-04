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مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها

تقارير نشرة الاخبار
2023-11-04 | 14:39
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مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها
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مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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