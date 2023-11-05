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o
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o
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تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بشأن غزة لم تمر مرور الكرام
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-05 | 07:49
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تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بشأن غزة لم تمر مرور الكرام
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تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بشأن غزة لم تمر مرور الكرام
تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بشأن غزة لم تمر مرور الكرام
*
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