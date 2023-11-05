الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البعض توسعت مطالبه لتصل الى حد الدعوة لالقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
الكاتب:
ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-05 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
البعض توسعت مطالبه لتصل الى حد الدعوة لالقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
0
min
البعض توسعت مطالبه لتصل الى حد الدعوة لالقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
البعض توسعت مطالبه لتصل الى حد الدعوة لالقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
قنبلة نووية
قطاع غزة
التالي
تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بشأن غزة لم تمر مرور الكرام
أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:36
القيادة الوسطى الأميركية تعلن عن وصول غواصة من طراز أوهايو إلى الشرق الأوسط
آخر الأخبار
17:36
القيادة الوسطى الأميركية تعلن عن وصول غواصة من طراز أوهايو إلى الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
17:31
أكثر من 20 قتيلا اثر سقوط قذائف في سوق شعبي في الخرطوم
أخبار دولية
17:31
أكثر من 20 قتيلا اثر سقوط قذائف في سوق شعبي في الخرطوم
0
أخبار دولية
17:12
سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة يكشف عن سبب عدم التوصل لبيان مشترك عقب لقاء بلينكن وعباس
أخبار دولية
17:12
سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة يكشف عن سبب عدم التوصل لبيان مشترك عقب لقاء بلينكن وعباس
0
آخر الأخبار
16:34
المتحدث العسكري الإسرائيلي: هاجمنا مواقع لحزب الله ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قَتل مواطنا إسرائيليا وننفذ هجماتنا استناداً إلى معلومات المخابرات وسنواصل شن هجمات وهذه هي مهمتنا وسنهاجم كل من يهددنا
آخر الأخبار
16:34
المتحدث العسكري الإسرائيلي: هاجمنا مواقع لحزب الله ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قَتل مواطنا إسرائيليا وننفذ هجماتنا استناداً إلى معلومات المخابرات وسنواصل شن هجمات وهذه هي مهمتنا وسنهاجم كل من يهددنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
تألق مستمر لفريق بوسطن وخيبة أمل جديدة لفينيكس
تقارير نشرة الاخبار
14:08
تألق مستمر لفريق بوسطن وخيبة أمل جديدة لفينيكس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
البايرن يصالح جماهيره ويحسم كلاسيكو المانيا برباعية امام خصمه دورتموند
تقارير نشرة الاخبار
14:05
البايرن يصالح جماهيره ويحسم كلاسيكو المانيا برباعية امام خصمه دورتموند
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مجزرة جديدة ...
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مجزرة جديدة ...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-10-27
انفجار قسطل مياه على اوتوستراد الضبية وزحمة سير على المسلك الشرقي (صور)
خبر عاجل
2023-10-27
انفجار قسطل مياه على اوتوستراد الضبية وزحمة سير على المسلك الشرقي (صور)
0
حال الطقس
2023-07-11
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
2023-07-11
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
0
أخبار لبنان
2023-10-25
جعجع: إذا كان بري وميقاتي جادين بتطبيق القرار 1701 فعلى الجيش الإنتشار في منطقة عمل القوات الدولية
أخبار لبنان
2023-10-25
جعجع: إذا كان بري وميقاتي جادين بتطبيق القرار 1701 فعلى الجيش الإنتشار في منطقة عمل القوات الدولية
0
فنّ
13:25
شكران مرتجى تفجع بوفاة أقاربها جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة!
فنّ
13:25
شكران مرتجى تفجع بوفاة أقاربها جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:12
سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة يكشف عن سبب عدم التوصل لبيان مشترك عقب لقاء بلينكن وعباس
أخبار دولية
17:12
سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة يكشف عن سبب عدم التوصل لبيان مشترك عقب لقاء بلينكن وعباس
0
أخبار دولية
14:57
بلينكن: الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق "غير مقبولة على الإطلاق"
أخبار دولية
14:57
بلينكن: الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق "غير مقبولة على الإطلاق"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
تألق مستمر لفريق بوسطن وخيبة أمل جديدة لفينيكس
تقارير نشرة الاخبار
14:08
تألق مستمر لفريق بوسطن وخيبة أمل جديدة لفينيكس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
البايرن يصالح جماهيره ويحسم كلاسيكو المانيا برباعية امام خصمه دورتموند
تقارير نشرة الاخبار
14:05
البايرن يصالح جماهيره ويحسم كلاسيكو المانيا برباعية امام خصمه دورتموند
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مجزرة جديدة ...
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مجزرة جديدة ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
فيديوهات اليوم الثلاثين...
تقارير نشرة الاخبار
13:56
فيديوهات اليوم الثلاثين...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العالم يتحرّك نصرةً لغزة!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العالم يتحرّك نصرةً لغزة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
العودة الى فلسطين قرار وليست خيارا خصوصًا لفلسطينيي الـ٤٨ - الجزء الاول من سلسلة نكبة ١٩٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:48
العودة الى فلسطين قرار وليست خيارا خصوصًا لفلسطينيي الـ٤٨ - الجزء الاول من سلسلة نكبة ١٩٤٨
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
13:21
تفاصيل استشهاد 4 اشخاص بينهم أطفال باستهداف اسرائيل لسيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا...
آخر الأخبار
13:21
تفاصيل استشهاد 4 اشخاص بينهم أطفال باستهداف اسرائيل لسيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا...
2
خبر عاجل
02:49
إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي
خبر عاجل
02:49
إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي
3
منوعات
04:00
بعد زواجها من حبّ حياتها... سيدة تكتشف أن زوجها فاز برهان يتعلّق بعذريتها!
منوعات
04:00
بعد زواجها من حبّ حياتها... سيدة تكتشف أن زوجها فاز برهان يتعلّق بعذريتها!
4
خبر عاجل
10:52
استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة
خبر عاجل
10:52
استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة
5
فنّ
06:06
نادين نسيب نجيم تدلي بتصريح صادم... هل ستعتزل التمثيل؟! (فيديو)
فنّ
06:06
نادين نسيب نجيم تدلي بتصريح صادم... هل ستعتزل التمثيل؟! (فيديو)
6
أمن وقضاء
13:25
الصحافي سمير... يروي ما حدث اثر استشهاد شقيقته واحفادها
أمن وقضاء
13:25
الصحافي سمير... يروي ما حدث اثر استشهاد شقيقته واحفادها
7
خبر كاذب
14:46
ما صحة وقف التدريس في كل المؤسسات التربوية غدا؟
خبر كاذب
14:46
ما صحة وقف التدريس في كل المؤسسات التربوية غدا؟
8
تقارير نشرة الاخبار
08:06
القصف المدفعي الاسرائيلي مستمر باتجاه لبنان وحزب لله ينعي مزيدا من شهدائه
تقارير نشرة الاخبار
08:06
القصف المدفعي الاسرائيلي مستمر باتجاه لبنان وحزب لله ينعي مزيدا من شهدائه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More