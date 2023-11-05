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من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟

ليا فيّاض الكاتب: ليا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-05 | 14:02
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من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟
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من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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