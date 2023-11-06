الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن
الكاتب:
إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-06 | 13:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن
0
min
الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن
الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
امن وقضاء
عيناتا
قصف اسرائيلي
قتل مدنيين
التالي
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023
تألق مستمر لفريق بوسطن وخيبة أمل جديدة لفينيكس
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
0
آخر الأخبار
16:03
تحليق طيارن حربيّ بين علما وضنية شمال لبنان
آخر الأخبار
16:03
تحليق طيارن حربيّ بين علما وضنية شمال لبنان
0
آخر الأخبار
15:54
الخارجية الإسرائيلية: العلاقات مع الأردن ذات أهمية استراتيجية ونأسف للتصريحات التحريضية للقيادة الأردنية
آخر الأخبار
15:54
الخارجية الإسرائيلية: العلاقات مع الأردن ذات أهمية استراتيجية ونأسف للتصريحات التحريضية للقيادة الأردنية
0
اخبار البرامج
15:44
قاسم قصير: "حزب الله" وضع استراتيجية محددة للحرب وهذه هي القواعد التي تقوم عليها
اخبار البرامج
15:44
قاسم قصير: "حزب الله" وضع استراتيجية محددة للحرب وهذه هي القواعد التي تقوم عليها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:45
كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مع قوات العدو المتوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا
آخر الأخبار
08:45
كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مع قوات العدو المتوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا
0
آخر الأخبار
06:55
الخارجية الفلسطينية: "العالم يتحرك لإطلاق سراح 240 أسيرًا إسرائيليًا ويتجاهل مليوني إنسان يختطفهم الإحتلال في غزة"
آخر الأخبار
06:55
الخارجية الفلسطينية: "العالم يتحرك لإطلاق سراح 240 أسيرًا إسرائيليًا ويتجاهل مليوني إنسان يختطفهم الإحتلال في غزة"
0
أخبار دولية
2023-11-05
انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الخميس المقبل
أخبار دولية
2023-11-05
انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الخميس المقبل
0
منوعات
04:06
"قبلة محرجة" بين وزير الخارجية الكرواتي ونظيرته الألمانية تثير بلبلة كبيرة... ما حصل شكّل صدمة وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
04:06
"قبلة محرجة" بين وزير الخارجية الكرواتي ونظيرته الألمانية تثير بلبلة كبيرة... ما حصل شكّل صدمة وهذه التفاصيل! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:35
العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:54
ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة
فنّ
04:54
ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة
2
خبر عاجل
01:20
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤول الأمن الخاص في حركة حماس جمال موسى في غارة جوية في غزة
خبر عاجل
01:20
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤول الأمن الخاص في حركة حماس جمال موسى في غارة جوية في غزة
3
حال الطقس
01:36
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
01:36
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
4
منوعات
01:44
"البلد كله لنا بما في ذلك غزة ولبنان"... ضابط إسرائيلي يشعل موجة غضب وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
01:44
"البلد كله لنا بما في ذلك غزة ولبنان"... ضابط إسرائيلي يشعل موجة غضب وهذا ما حصل! (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:23
طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية
أخبار لبنان
08:23
طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية
6
منوعات
04:55
"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!
منوعات
04:55
"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!
7
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
8
خبر عاجل
02:07
الخارجية البريطانية: سحب موقت لبعض موظفي السفارة من لبنان
خبر عاجل
02:07
الخارجية البريطانية: سحب موقت لبعض موظفي السفارة من لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More