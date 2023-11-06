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عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية

الناشطة الفلسطينية ابنة الـ 22 عاماً عهد التميمي الأسيرة المحررة، التي اشتهرت في تحديها سلطات الجيش الإسرائيلي منذ كانت في الحادية عشرة من العمر، اقتادتها دورية اسرائيلية صباح الاثنين من منزلها خلال عملية دهم لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة, واوقفتها بتهمة التحريض على العنف والنشاطات الإرهابية

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