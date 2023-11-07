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قاسم: إذا استمرت إسرائيل وأميركا في عدوانهما على غزة فسيؤدي ذلك لمواجهة شاملة

قاسم: إذا استمرت إسرائيل وأميركا في عدوانهما على غزة فسيؤدي ذلك لمواجهة شاملة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة عبر شبكة "إن بي سي" الأميركية أنه إذا استمرت إسرائيل وأميركا في عدوانهما على غزة، فان ذلك سيؤدي إلى المواجهة الشاملة.

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