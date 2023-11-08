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في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية... الشيخ نعيم قاسم يحذر من حرب إقليمية

في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية... الشيخ نعيم قاسم يحذر من حرب إقليمية

بعد يوم من مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأميركية، مقابلة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع قناة "بي بي سي" البريطانية.

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