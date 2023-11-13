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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة

أكد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أن ثمة أدلة على احتجاز بعض الرهائن في قبو أسفل مستشفى الرنتيسي.



وفي إطار آخر نشر، الجيش الإسرائيلي فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة.

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