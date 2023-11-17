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هل لا يزال قرار مجلس الحرب الإسرائيلي السماح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة ساري المفعول؟

هل لا يزال قرار مجلس الحرب الإسرائيلي السماح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة ساري المفعول؟

تلبية لطلب أميركي، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي بالإجماع على توصية تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة.



هذا القرار أدى إلى إنقسام عامودي في الداخل الإسرائيلي.



فهل لا يزال القرار ساري المفعول أم أن الإعتراض فرمله؟

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