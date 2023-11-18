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الضفة الغربية تشتعل... هل تنفجر قريبًا هناك؟

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-18 | 13:44
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الضفة الغربية تشتعل... هل تنفجر قريبًا هناك؟
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الضفة الغربية تشتعل... هل تنفجر قريبًا هناك؟

الضفة الغربية تشتعل... هل تنفجر قريبًا هناك؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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