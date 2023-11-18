0min

مدارس قطاع غزة ولاجئيهم في مرمى النيران الإسرائيلية مجدداً

مرة جديدة، المدارس التي تأوي آلاف النازحين تقع في مرمى النيران الإسرائيلية.

ضربتان وجههما الجيش الإسرائيلي ظهر السبت.

الأولى إستهدفت مدرسة الفاخورة وهي أكبر مدارس مخيم جباليا في شمال غزة.

الثانية إستهدفت مدرسة تل الزعتر في شمال القطاع أيضاً، ما أدى الى سقوط مئات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء.

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



