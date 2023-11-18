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مزارعو الزيتون في الجنوب ... الصمود الإقتصادي يتفوق على الصمود الوجودي
الكاتب:
بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-18 | 13:53
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مزارعو الزيتون في الجنوب ... الصمود الإقتصادي يتفوق على الصمود الوجودي
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مزارعو الزيتون في الجنوب ... الصمود الإقتصادي يتفوق على الصمود الوجودي
مزارعو الزيتون في الجنوب ... الصمود الإقتصادي يتفوق على الصمود الوجودي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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