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السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-19 | 13:50
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السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
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السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
حزب الله في إستراتيجيته الميدانية إن في وجهة الإستهدافات أو لناحية الأسلحة المستخدمة، فصار ما بعد كلمة السيد عن أن "الكلام يبقى للميدان" في يوم الشهيد مختلفًا عما قبله.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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