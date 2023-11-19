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السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة

حزب الله في إستراتيجيته الميدانية إن في وجهة الإستهدافات أو لناحية الأسلحة المستخدمة، فصار ما بعد كلمة السيد عن أن "الكلام يبقى للميدان" في يوم الشهيد مختلفًا عما قبله.

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