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ملف قيادة الجيش رحل إلى أجل غير مسمى

بعدما كان تعيين قائد الجيش وشيكًا، باتفاق مع التيار الوطني الحر، طارت التسوية ورحلت الملف على وقع تجدد التباينات بين القوى السياسية.

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