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بفارق ٢٣ صوتًا... الكتائبي فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت

تنافس أحد عشر محاميًا على منصب نقيب المحامين في بيروت، وانحسر التنافس في الدورة الثانية بين المرشح الكتائبي فادي المصري والمرشح المدعوم من القوات والمستقبل عبده لحود ليفوز المصري بـ١٩٧٣ صوتًا مقابل ١٩٥٠ للحود.

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