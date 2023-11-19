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بفارق ٢٣ صوتًا... الكتائبي فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت

يزبك وهبة الكاتب: يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-19 | 14:10
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بفارق ٢٣ صوتًا... الكتائبي فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت
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بفارق ٢٣ صوتًا... الكتائبي فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت

تنافس أحد عشر محاميًا على منصب نقيب المحامين في بيروت، وانحسر التنافس في الدورة الثانية بين المرشح الكتائبي فادي المصري والمرشح المدعوم من القوات والمستقبل عبده لحود ليفوز المصري بـ١٩٧٣ صوتًا مقابل ١٩٥٠ للحود.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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