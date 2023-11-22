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المهاجر... أغنية تجمع "يمان الحاج" بوالدتها فاديا طنب باللغتين الإنكليزية والعربية والهدف تحويل أوجاع الهجرة إلى إبداع

تقارير نشرة الاخبار
2023-11-22 | 13:22
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المهاجر... أغنية تجمع "يمان الحاج" بوالدتها فاديا طنب باللغتين الإنكليزية والعربية والهدف تحويل أوجاع الهجرة إلى إبداع
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المهاجر... أغنية تجمع "يمان الحاج" بوالدتها فاديا طنب باللغتين الإنكليزية والعربية والهدف تحويل أوجاع الهجرة إلى إبداع

المهاجر... أغنية تجمع "يمان الحاج" بوالدتها فاديا طنب باللغتنين الإنكليزية والعربية والهدف تحويل أوجاع الهجرة إلى إبداع

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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