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كيف ستحصل عملية تسليم الأسرى؟
الكاتب:
رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-23 | 12:56
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كيف ستحصل عملية تسليم الأسرى؟
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كيف ستحصل عملية تسليم الأسرى؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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