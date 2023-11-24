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بعد 49 يومًا على الحرب... إنطلاقة جيدة للهدنة بين حماس والإسرائيليين

توقف القتال ومعه حركة الطائرات الحربية الإسرائيلية لأول مرة منذ عملية طوفان الأقصى في غزة، إنفاذًا للهدنة التي بدأ العمل عليها منذ شهر. وتلازم الهدوء مع إدخال معونات غذائية وطبية إلى سكان القطاع وكميات من المحروقات، فيما منع سكان غزة من التوجه إلى شمال القطاع وتعرضت مجموعة منهم لإطلاق نار.

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